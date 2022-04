Après sa victoire contre Soon‐woo Kwon au 1er tour à Barcelone, Carlos Alcaraz a dévoilé les deux joueurs qui l’ont le plus bluffé à l’en­traî­ne­ment. Il n’y a pas vrai­ment de surprise pour le premier nom sorti par le prodige espagnol.

« La vérité, c’est qu’il m’est diffi­cile d’être surpris parce que je connais presque tous les joueurs du circuit, mais si je dois souli­gner quelque chose, je me souviens que la première fois que je suis entré avec Rafa, il m’a beau­coup surpris. En fin de compte, la première fois que vous vous entraînez avec un joueur, vous êtes toujours surpris par certaines choses de son jeu, mais je dirais que Rafa et Rublev sont ceux qui m’ont le plus impres­sionné », a confié Alcaraz qui va affronter Jaume Munar ce jeudi après‐midi.