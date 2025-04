Très solide vain­queur d’Alejandro Davidovich Fokina en quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone ce vendredi, Karen Khachanov s’est longue­ment expliqué avec son adver­saire du jour lors de la tradi­tion­nelle poignée de main.

Interrogé à ce sujet lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, le Russe a assuré qu’il n’y avait pas de problème entre eux.

« Parfois, dans le feu de l’ac­tion, certains joueurs sont un peu frus­trés, disons. Ils sont un peu émotifs, un peu nerveux. Quelques jeux aupa­ra­vant, nous étions un peu dans le feu de l’ac­tion. En fin de compte, je suis ici pour me battre avec fair‐play et nous avons réglé le problème à la fin. Je n’ai aucun problème avec lui, pour être honnête. D’accord, on s’est dit des choses avant, mais après, on s’est serré la main comme des hommes et c’est tout, c’est fini. »