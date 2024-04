Rafael Nadal va‐t‐il enfin parti­ciper à son premier tournoi offi­ciel depuis plus de trois mois ?

C’est la ques­tion que tout le monde se pose alors que l’Espagnol, qui a visi­ble­ment perdu beau­coup de poids, pour­suit sa prépa­ra­tion et ses entraî­ne­ments sur les instal­la­tions de l’ATP 500 de Barcelone qui débu­tera ce lundi 15 avril.

Journaliste à Punto De Break, José Moron, qui a pu parler à une personne faisant partie de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi catalan semble plutôt opti­miste sur les chances de voir Rafa s’ali­gner sur cet évène­ment même si tout n’est évidem­ment pas parfait.

« J’ai parlé à quel­qu’un de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi de Barcelone, et on m’a dit que les senti­ments sont très posi­tifs, même s’il y a eu petit un petit drame contre David Jordá, il est 298e mondial et et Nadal a perdu contre lui. Il sait qu’il n’est pas 100% et qu’il ne gagnera pas le tournoi, mais son inten­tion est de jouer le tournoi. Il se peut qu’il vienne pour dire au revoir. L’idée est de jouer. Ces deux derniers jours, les senti­ments sont posi­tifs. S’il joue, il débu­tera mardi. Aujourd’hui (vendredi) tout indique que Nadal sera dans le tableau », a expliqué José Moron sur la chaîne Youtube du média espagnol.