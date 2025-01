Face au talen­tueux joueur tchèque Jakub Mensik, Giovanni a été encore parfait sur sa remise en jeu mais égale­ment en coup droit où il n’a jamais hésité à tenter le coup gagnant sur balle courte. Cette tactique mixée avec quelques aces (NDLR : 19) a permis au fran­çais de toujours faire la course en tête. En face Jakub avait beau rester concen­trer au maximum, plus les jeux s’écou­laient, plus il perdait un peu d’in­flux. En fin de première manche, il concé­dait donc son service et dans la deuxième il tenait le coup jusqu’au tie‐break (5−7).

Giovanni est donc en demi‐finale de ce tournoi inscrit dans la caté­gorie outdoor mais qui se joue conti­nuel­le­ment avec un toit, autant dire que les condi­tions sont plus qu’i­déales pour le tricolore.

On imagine main­te­nant qu’il rêve d’af­fronter le meilleur retour­neur du monde, un certain Novak Djokovic. Pour que cela se produise, il faut juste que Nole se chauffe la main face à Reilly Opelka.