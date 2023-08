« Le service‐volée est un secteur du jeu dans lequel je me sens à l’aise. Bien sûr, à ce moment‐là, j’ai vu que depuis le fond du court c’était encore plus diffi­cile pour moi de gagner un point. J’ai donc décidé de faire plus de service‐volée. Mon entraî­neur m’a dit la même chose depuis les tribunes : ‘Va au filet, va au filet !’. Je voyais que ça marchait, alors j’ai décidé d’en faire plus souvent dans le troi­sième set car physi­que­ment j’étais à la limite. »