Le superbe parcours de Terence Atmane s’est arrêté en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, face au numéro 1 mondial Jannik Sinner, à qui il a tenu tête dans un premier set très accroché.

Le Français, qui inté­grera le top 100 dès lundi, change déjà de dimen­sion, comme le souligne le jour­na­liste Benoît Maylin :

🇫🇷 Atmane a perdu, mais en fait il a gagné.

Il a gagné en confiance, osant même un ace sur 2nde.

Et surtout, il a gagné à 23 ans une nouvelle carrière de 69e, avec une 1⁄ 2 en M1000 et 2 Tops 10 au comp­teur, seule­ment battu par le n°1, injouable sur dur, 26 victoires d’affilée.

👍 pic.twitter.com/8cRSDNQGrQ — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 16, 2025

