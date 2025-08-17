Le superbe parcours de Terence Atmane s’est arrêté en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, face au numéro 1 mondial Jannik Sinner, à qui il a tenu tête dans un premier set très accroché.
Le Français, qui intégrera le top 100 dès lundi, change déjà de dimension, comme le souligne le journaliste Benoît Maylin :
« Atmane a perdu, mais en fait il a gagné. Il a gagné en confiance, osant même un ace sur seconde. Et surtout, il a gagné à 23 ans une nouvelle carrière de 69e, avec une dmi‐finale en Masters 1000 et 2 Tops 10 au compteur, seulement battu par le numéro 1, injouable sur dur, 26 victoires d’affilée. »
Publié le dimanche 17 août 2025 à 09:42