ATP - Cincinnati

« Atmane a perdu contre Sinner, mais en fait il a gagné. Il a gagné en confiance et surtout, il a gagné à 23 ans une nouvelle carrière », affirme Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Le superbe parcours de Terence Atmane s’est arrêté en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, face au numéro 1 mondial Jannik Sinner, à qui il a tenu tête dans un premier set très accroché. 

Le Français, qui inté­grera le top 100 dès lundi, change déjà de dimen­sion, comme le souligne le jour­na­liste Benoît Maylin :

« Atmane a perdu, mais en fait il a gagné. Il a gagné en confiance, osant même un ace sur seconde. Et surtout, il a gagné à 23 ans une nouvelle carrière de 69e, avec une dmi‐finale en Masters 1000 et 2 Tops 10 au comp­teur, seule­ment battu par le numéro 1, injouable sur dur, 26 victoires d’affilée. »

Publié le dimanche 17 août 2025 à 09:42

Atmane, stoppé par Sinner en demies : « Los de notre acco­lade au filet après le match, il m’a souhaité que du bien, de conti­nuer sur ma lancée, de conti­nuer à travailler. Et je lui ai dit que je ferai mon maximum pour réussir à le jouer le plus de fois possible dans ma carrière »

