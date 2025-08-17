AccueilATPATP - CincinnatiAtmane, stoppé par Sinner en demies : "Los de notre accolade au...
ATP - Cincinnati

Atmane, stoppé par Sinner en demies : « Los de notre acco­lade au filet après le match, il m’a souhaité que du bien, de conti­nuer sur ma lancée, de conti­nuer à travailler. Et je lui ai dit que je ferai mon maximum pour réussir à le jouer le plus de fois possible dans ma carrière »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Sensation de la semaine où il a passé les quali­fi­ca­tions avant de s’of­frir Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), Terence Atmane a fina­le­ment cédé en demi‐finales face à Jannik Sinner : 7–6(4), 6–2.

Le Français, qui a offert un cadeau au numéro 1 mondial avant d’en­trer sur le court, a révélé ce qu’ils s’étaient dit lors de leur acco­lade au filet. 

« Il m’a souhaité que du bien, de conti­nuer sur ma lancée, de conti­nuer à travailler. Je lui ai dit que je ferai mon maximum pour réussir à le jouer le plus de fois possible dans ma carrière. Il va falloir travailler dur pour être au niveau des meilleurs », a confié celui qui s’apprête à faire son entrée dans le top 100, dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le dimanche 17 août 2025 à 09:16

Article précédent
Alcaraz, après sa victoire contre Zverev : « Je me suis mis à penser à son état plutôt qu’à me concen­trer sur moi‐même et à bien jouer. C’est une personne formi­dable en dehors du court, avec qui j’ai une très bonne relation »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.