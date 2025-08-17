Sensation de la semaine où il a passé les qualifications avant de s’offrir Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), Terence Atmane a finalement cédé en demi‐finales face à Jannik Sinner : 7–6(4), 6–2.
Le Français, qui a offert un cadeau au numéro 1 mondial avant d’entrer sur le court, a révélé ce qu’ils s’étaient dit lors de leur accolade au filet.
« Il m’a souhaité que du bien, de continuer sur ma lancée, de continuer à travailler. Je lui ai dit que je ferai mon maximum pour réussir à le jouer le plus de fois possible dans ma carrière. Il va falloir travailler dur pour être au niveau des meilleurs », a confié celui qui s’apprête à faire son entrée dans le top 100, dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 09:16