ATP - Cincinnati

Alcaraz, après sa victoire contre Zverev : « Je me suis mis à penser à son état plutôt qu’à me concen­trer sur moi‐même et à bien jouer. C’est une personne formi­dable en dehors du court, avec qui j’ai une très bonne relation »

Par Baptiste Mulatier

« Je ne me sens pas très bien… Je ne sais pas trop ce qui s’est passé », avait avoué Alexander Zverev après avoir écrasé Ben Shelton en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati. 

S’il a décidé de se battre et de ne pas aban­donner en demies, l’Allemand est apparu diminué face à Carlos Alcaraz, qui a lui expliqué avoir été perturbé en voyant son ami souf­frir de l’autre côté du court. 

« Ce n’est jamais facile de jouer contre quel­qu’un dont on sait qu’il n’est pas à 100 %. C’est encore plus diffi­cile quand il s’agit de Sascha, qui est une personne formi­dable en dehors du court et avec qui j’ai une très bonne rela­tion. Ça a été diffi­cile. Je pense que nous avons bien commencé le match, mais tout à coup, il a commencé à se sentir mal et je me suis mis à penser à son état plutôt qu’à me concen­trer sur moi‐même et à bien jouer. C’était une situa­tion très diffi­cile pour moi et je lui souhaite tout le meilleur », a déclaré l’Espagnol après sa victoire en deux sets : 6–4, 6–3, en 1h45 de jeu. 

La finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner aura lundi à 21h, heure française. 

Publié le dimanche 17 août 2025 à 08:38

