« Je ne me sens pas très bien… Je ne sais pas trop ce qui s’est passé », avait avoué Alexander Zverev après avoir écrasé Ben Shelton en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati.
S’il a décidé de se battre et de ne pas abandonner en demies, l’Allemand est apparu diminué face à Carlos Alcaraz, qui a lui expliqué avoir été perturbé en voyant son ami souffrir de l’autre côté du court.
« Ce n’est jamais facile de jouer contre quelqu’un dont on sait qu’il n’est pas à 100 %. C’est encore plus difficile quand il s’agit de Sascha, qui est une personne formidable en dehors du court et avec qui j’ai une très bonne relation. Ça a été difficile. Je pense que nous avons bien commencé le match, mais tout à coup, il a commencé à se sentir mal et je me suis mis à penser à son état plutôt qu’à me concentrer sur moi‐même et à bien jouer. C’était une situation très difficile pour moi et je lui souhaite tout le meilleur », a déclaré l’Espagnol après sa victoire en deux sets : 6–4, 6–3, en 1h45 de jeu.
Carlos Alcaraz after reaching Cincinnati final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2025
« It’s never easy playing against someone that you know isn’t feeling 100%. It’s even tougher coming from Sascha, such a great person off the court, we have a really good relationship. It was difficult. I think we started the match… pic.twitter.com/fOWLuriVVC
La finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner aura lundi à 21h, heure française.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 08:38