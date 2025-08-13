Actuellement, Carlos Alcaraz occupe la deuxième place du clas­se­ment mondial.

Mais s’il y a bien un domaine où il est le patron, c’est face à ses plus jeunes rivaux.

📊 Carlos Alcaraz 🇪🇸 conserve son invin­ci­bi­lité face aux joueurs plus jeunes que lui :

✅ vs Juncheng Shang

✅ vs Mark Lajal

✅ vs Giovanni Mpetshi Perricard

✅ vs Luca Nardi

✅ vs Arthur Fils

✅ vs Ethan Quinn

✅ vs Oliver Tarvet

✅ vs… pic.twitter.com/9zy8avBjd8 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 12, 2025

En effet, selon une statis­tique élaborée par le compte X Jeu Set et Maths, le natif de Murcie affiche un impres­sion­nant bilan de 10 victoires pour aucune défaite contre des joueurs plus jeunes que lui.

Une statis­tique qui en dit long sur l’avance que l’Espagnol possède sur ses plus jeunes concurrents.

Il aura l’occasion de pour­suivre cette domi­na­tion dès cette nuit, lorsqu’il affron­tera le jeune Italien Lucas Nardi, trois mois son cadet, pour une place en quarts de finale.