Actuellement, Carlos Alcaraz occupe la deuxième place du classement mondial.
Mais s’il y a bien un domaine où il est le patron, c’est face à ses plus jeunes rivaux.
En effet, selon une statistique élaborée par le compte X Jeu Set et Maths, le natif de Murcie affiche un impressionnant bilan de 10 victoires pour aucune défaite contre des joueurs plus jeunes que lui.
Une statistique qui en dit long sur l’avance que l’Espagnol possède sur ses plus jeunes concurrents.
Il aura l’occasion de poursuivre cette domination dès cette nuit, lorsqu’il affrontera le jeune Italien Lucas Nardi, trois mois son cadet, pour une place en quarts de finale.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 13:10