Actuellement, Carlos Alcaraz occupe la deuxième place du clas­se­ment mondial.

Mais s’il y a bien un domaine où il est le patron, c’est face à ses plus jeunes rivaux.

En effet, selon une statis­tique élaborée par le compte X Jeu Set et Maths, le natif de Murcie affiche un impres­sion­nant bilan de 10 victoires pour aucune défaite contre des joueurs plus jeunes que lui.

Une statis­tique qui en dit long sur l’avance que l’Espagnol possède sur ses plus jeunes concurrents.

Il aura l’occasion de pour­suivre cette domi­na­tion dès cette nuit, lorsqu’il affron­tera le jeune Italien Lucas Nardi, trois mois son cadet, pour une place en quarts de finale.

Publié le mercredi 13 août 2025 à 13:10

