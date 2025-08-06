Tous deux bien arrivés dans l’Ohio, sur les installations du Masters 1000 de Cincinnati qui doit débuter ce jeudi 7 août, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont retrouvés ce mardi sur les courts d’entraînements où ils ont pu échanger quelques mots depuis leur finale à Wimbledon.
Et lorsque l’Italien a demandé à l’Espagnol ce qu’il avait fait pendant ce mois sans compétition, voici sa réponse.
These two 🫶#CincyTennis @janniksin @carlosalcaraz pic.twitter.com/RbPahfAVVu— Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2025
« Rien de fou. Oui, j’étais à la maison. J’ai passé deux semaines chez moi et une semaine dans le sud de l’Espagne. C’était sympa. Trois semaines en été à la maison, tu sais, j’avais l’impression de m’ennuyer. Au moins, j’ai pu voir tous mes amis et toutes ces personnes que je n’avais vu l’année dernière », a déclaré Alcaraz devant les caméras du tournoi américain.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 10:10