Les belles retrou­vailles entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à l’en­traî­ne­ment : « J’avais l’im­pres­sion de m’ennuyer »

Tous deux bien arrivés dans l’Ohio, sur les instal­la­tions du Masters 1000 de Cincinnati qui doit débuter ce jeudi 7 août, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont retrouvés ce mardi sur les courts d’en­traî­ne­ments où ils ont pu échanger quelques mots depuis leur finale à Wimbledon.

Et lorsque l’Italien a demandé à l’Espagnol ce qu’il avait fait pendant ce mois sans compé­ti­tion, voici sa réponse. 

« Rien de fou. Oui, j’étais à la maison. J’ai passé deux semaines chez moi et une semaine dans le sud de l’Espagne. C’était sympa. Trois semaines en été à la maison, tu sais, j’avais l’im­pres­sion de m’en­nuyer. Au moins, j’ai pu voir tous mes amis et toutes ces personnes que je n’avais vu l’année dernière », a déclaré Alcaraz devant les caméras du tournoi américain. 

Publié le mercredi 6 août 2025 à 10:10

