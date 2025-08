Lourdement battue par Naomi Osaka (6−2, 6–2) en quarts de finale du WTA 1000 de Montréal, Elina Svitolina a vécu une très mauvaise expé­rience quelques minutes après la rencontre.

En effet, comme des centaines d’autres joueurs et joueuses, l’Ukrainienne a été copieu­se­ment insultée et menacée par des parieurs frus­trées sur son compte Instagram. Et elle a tenu à leur répondre publiquement.

Elina Svitolina showed the abusive & horrific messages she received from bettors after her loss to Naomi Osaka in Montreal.



Her response to them :



“To all the bettors : I’m a mom before I’m an athlete. The way you talk to women – to mothers – is SHAMEFUL. If your moms saw your… pic.twitter.com/nG7jA87Bw3