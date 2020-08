Contraint de rater le début d’année après une nouvelle rechute de la hanche, Andy Murray a réussi son grand retour pour le Masters 1000 de Cincinnati en disposant de Frances Tiafoe (7-6(6), 3-6, 6-1). A l’issue de la rencontre, le Britannique n’a pas caché son soulagement concernant sa hanche (propos relayés par puntodebreak) : « J’ai plutôt bien bougé aujourd’hui (lire ce samedi), c’est sans doute ce qui me rend le plus heureux car c’était ce qui me préoccupait le plus avant de débuter la rencontre. Je sais aussi que mon tennis aurait pu être meilleur. J’étais mieux en fin de match, mais je sais que je peux encore élever mon niveau de jeu. Mon plus grand doute était ma hanche. J’avais peur que ce soit trop juste, alors je me suis concentré ces derniers jours sur le renforcement de ma hanche afin de pouvoir être compétitif. Plus je passe du temps sur le terrain avec les meilleurs joueurs, plus vite je retrouverai le niveau de tennis que je souhaite. »

L’ancien numéro 1 mondial en aura l’occasion dès le deuxième tour puisqu’il affrontera Alexander Zverev.