AccueilATPATP - Cincinnati"Qu'on n'arrête de nous dire qu'avec ce HPI, Térence Atmane est complètement...
ATP - Cincinnati

« Qu’on n’ar­rête de nous dire qu’avec ce HPI, Térence Atmane est complè­te­ment brassé par les émotions, que tout ça va se mélanger, qu’il a du mal à garder sa concen­tra­tion », déclare Benoît Maylin

thomasb
Par thomasb

-

4

Issu des quali­fi­ca­tions et dans le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati, le parcours de Térence Atmane force le respect. À l’issue du tournoi, le Français fera son entrée dans le top 100. 

Après les éloges de Brad Gilbert, compa­rant le 136e joueur mondial à Henri Leconte, c’est au tour de Benoît Maylin dans l’émis­sion Sans Filet de Winamax, de saluer le parcours du Nordiste.

« Térence Atmane me bluffe sur cet enchaî­ne­ment incroyable de matchs. C’est un gars qui ne l’a jamais fait sur le circuit ATP, la cour des grands. Il en est quand même à sept victoires d’af­filée. Il sort des quali­fi­ca­tions, il bat Cobolli, qui était quand même déjà un client. Le Fonseca bon ok d’accord, il a « tout donné ». Fritz… Ah oui, carré­ment Taylor Fritz, le fina­liste de l’US Open, quatrième mondiale. Deuxième top 10, la Rune, ça ne va pas passer. Bam ! Ce n’est même pas le côté, j’ai une cris­pa­tion ou j’hé­site ou je sais pas quoi faire. T’as l’im­pres­sion que c’est sa dixième demi‐finale en Masters 1000. Qu’on n’ar­rête pas de nous dire qu’avec ce HPI, le mec est complè­te­ment brassé par les émotions, que tout ça va se mélanger, qu’il a du mal à garder sa concen­tra­tion. Je vois un mec sur un cours d’un calme absolue, qui sait exac­te­ment ce qu’il doit faire et qui est en train de montrer que Fritz ou Rune, rien à foutre. Je te les essors les mecs et je suis en demi‐finale d’un tournoi qui s’ap­pelle Cincinnati à une semaine de l’US Open. Bien évidem­ment qu’on se met à rêver ».

Publié le vendredi 15 août 2025 à 19:45

Article précédent
Entre Alcaraz et Sinner, Learner Tien (19 ans) a tranché : « Quand il a commencé à percer, il m’a en quelque sorte donné envie de suivre le tennis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.