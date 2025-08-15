Issu des quali­fi­ca­tions et dans le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati, le parcours de Térence Atmane force le respect. À l’issue du tournoi, le Français fera son entrée dans le top 100.

Après les éloges de Brad Gilbert, compa­rant le 136e joueur mondial à Henri Leconte, c’est au tour de Benoît Maylin dans l’émis­sion Sans Filet de Winamax, de saluer le parcours du Nordiste.

🫨 « Atmane me bluffe complè­te­ment sur cet enchaî­ne­ment incroyable de matchs, il en est à 7 victoires d’af­filée. Il bat Fritz et Rune, deux top 10, en gardant son calme comme si c’était sa dixième demi‐finale de Masters 1000. »



« Térence Atmane me bluffe sur cet enchaî­ne­ment incroyable de matchs. C’est un gars qui ne l’a jamais fait sur le circuit ATP, la cour des grands. Il en est quand même à sept victoires d’af­filée. Il sort des quali­fi­ca­tions, il bat Cobolli, qui était quand même déjà un client. Le Fonseca bon ok d’accord, il a « tout donné ». Fritz… Ah oui, carré­ment Taylor Fritz, le fina­liste de l’US Open, quatrième mondiale. Deuxième top 10, la Rune, ça ne va pas passer. Bam ! Ce n’est même pas le côté, j’ai une cris­pa­tion ou j’hé­site ou je sais pas quoi faire. T’as l’im­pres­sion que c’est sa dixième demi‐finale en Masters 1000. Qu’on n’ar­rête pas de nous dire qu’avec ce HPI, le mec est complè­te­ment brassé par les émotions, que tout ça va se mélanger, qu’il a du mal à garder sa concen­tra­tion. Je vois un mec sur un cours d’un calme absolue, qui sait exac­te­ment ce qu’il doit faire et qui est en train de montrer que Fritz ou Rune, rien à foutre. Je te les essors les mecs et je suis en demi‐finale d’un tournoi qui s’ap­pelle Cincinnati à une semaine de l’US Open. Bien évidem­ment qu’on se met à rêver ».