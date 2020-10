Gaël Monfils ne figure plus sur la liste des participants du premier tournoi de Cologne qui se déroulera du 12 au 18 octobre. On ne connaît pas encore les raisons de ce retrait mais il est possible qu’il ait choisi la deuxième phase du tournoi allemand qui aura lieu la semaine d’après, du 19 au 25. Affaire à suivre.

Cologne 1 update :

OUT : Monfils

IN : (Duckworth)

Next : Novak — Entry List Updates (@EntryLists) October 9, 2020