La Serbie disputera la finale de l’ATP Cup grâce aux succès de Dusan Lajovic sur Karen Khachanov puis de Novak Djokovic sur Daniil Medvedev. Ils affronteront l’Espagne ou l’Australie.

La Russie de Karen Khachanov et Daniil Medvedev n’avait pas perdu un match. Mais c’était avant de croiser la route de la Serbie. Karen Khachanov, pourtant favori, s’est fait surprendre par Dusan Lajovic qui a parfaitement tenu son rôle de numéro 2. Le Serbe (34e) s’impose 7-5, 7-6(1) dans une rencontre où il n’a jamais concédé une seule balle de break face au Russe et il n’a perdu que dix points sur ses premières balles, 15 sur ses services.

Idéalement lancé par son compatriote, Novak Djokovic a dominé Daniil Medvedev 6-1, 5-7, 6-4 dans une rencontre particulièrement intense. Mené 4-1 au deuxième set, le numéro 2 mondial est revenu à hauteur de son adversaire. Mais il paie ses efforts à 6-5 et cède une nouvelle fois sa mise en jeu suite à une double faute et un timide service-volée. Si l’intensité était à sa comble, elle a diminué à l’entame du troisième et « Nole » en profite pour prendre les commandes et ne plus lâcher son avantage. Il offre ainsi la qualification à son pays en finale de la première ATP Cup.