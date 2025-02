Redescendu au 132e rang mondial en avril dernier suite à une bles­sure après avoir atteint la 10e place fin 2021, Denis Shapovalov a mis du temps à retrouver un niveau de jeu digne de son talent.

Cette semaine, sur l’ATP 500 de Dallas, le Canadien semble avoir passé un vrai cap en sortant coup sur coup deux locaux et membres du Top 10, Taylor Fritz et Tommy Paul.

Vainqueur 7–5, 6–3 de ce dernier après 1h30 de jeu, l’ac­tuel 54e mondial s’est qualifié pour sa huitième finale en carrière, quelques semaines après son sacre sur la terre battue de Belgrade en novembre dernier.

