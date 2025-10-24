C’est une véritable hécatombe sur l’ATP 500 de Vienne, et notamment pour le tennis canadien.
Après l’abandon de Félix Auger‐Aliassime face à Jaume Munar lors du premier quart de finale, c’est au tour de Denis Shapovalov de jeter l’éponge alors qu’il venait de concéder un double break dans l’ultime manche face à Joao Fonseca : 3–6, 6–3, 4–1, puis retrait.
Another unexpected ending in Basel 🤯
After leading 4–1 in the third set Joao Fonseca is through to his 2nd ATP Tour Semi‐Final as Shapovalov unfortunately has to retire #SwissIndoorsBasel
Il y aura donc une demi‐finale inattendue entre l’Espagnol et le Brésilien et une première finale dans un tournoi de cette catégorie pour l’un d’entre eux.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 18:08