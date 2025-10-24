AccueilATPATP - VienneDemi-finale improbable en Autriche après deux abandons en deux matchs
ATP - Vienne

Demi‐finale impro­bable en Autriche après deux aban­dons en deux matchs

C’est une véri­table héca­tombe sur l’ATP 500 de Vienne, et notam­ment pour le tennis canadien. 

Après l’abandon de Félix Auger‐Aliassime face à Jaume Munar lors du premier quart de finale, c’est au tour de Denis Shapovalov de jeter l’éponge alors qu’il venait de concéder un double break dans l’ul­time manche face à Joao Fonseca : 3–6, 6–3, 4–1, puis retrait.

Il y aura donc une demi‐finale inat­tendue entre l’Espagnol et le Brésilien et une première finale dans un tournoi de cette caté­gorie pour l’un d’entre eux. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 18:08

