Double tenant du titre sur l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, Jannik Sinner commence à bien connaître l’Arabie Saoudite, qui accueillera, sur son sol et à partir de 2028, un nouveau Masters 1000.

Interrogé en confé­rence de presse à Vienne sur cette nouvelle, le 2e joueur mondial a fait part d’un certain enthousiasme.

« Je crois que c’est la première fois qu’un tournoi Masters est ajouté. D’après mon expé­rience de ce pays, la popu­la­tion est très jeune et le marché peut devenir très impor­tant : je vois cela d’un œil positif. Voyons ce que cela appor­tera aux joueurs. Un Masters est égale­ment impor­tant pour les points et pour ceux qui commencent à jouer à ce niveau. Je ne sais pas exac­te­ment quand il aura lieu, mais dans l’en­semble, je pense que c’est une bonne chose. »