Double tenant du titre sur l’exhibition, Six Kings Slam, Jannik Sinner commence à bien connaître l’Arabie Saoudite, qui accueillera, sur son sol et à partir de 2028, un nouveau Masters 1000.
Interrogé en conférence de presse à Vienne sur cette nouvelle, le 2e joueur mondial a fait part d’un certain enthousiasme.
« Je crois que c’est la première fois qu’un tournoi Masters est ajouté. D’après mon expérience de ce pays, la population est très jeune et le marché peut devenir très important : je vois cela d’un œil positif. Voyons ce que cela apportera aux joueurs. Un Masters est également important pour les points et pour ceux qui commencent à jouer à ce niveau. Je ne sais pas exactement quand il aura lieu, mais dans l’ensemble, je pense que c’est une bonne chose. »
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 17:47