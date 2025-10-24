La journée ne pouvait pas être meilleure pour Alexander Zverev.

Après avoir vu Tallon Griekpoor, son adver­saire en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, se retirer quelques minutes seule­ment avant le début du match, l’Allemand a fait coup double en vali­dant défi­ni­ti­ve­ment sa quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre).

See you in Torino ! 🇮🇹



Alexander Zverev has offi­cially quali­fied for the 2025 #NittoATPFinals. pic.twitter.com/X8RBK8as69 — ATP Tour (@atptour) October 24, 2025

Double vain­queur du tournoi des maîtres (2018 et 2021), le 3e joueur mondial rejoint donc Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic. Il reste donc quatre places à attri­buer sachant que Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur et Lorenzo Musetti sont en très bonnes posi­tions pour être les heureux élus.