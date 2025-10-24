La journée ne pouvait pas être meilleure pour Alexander Zverev.
Après avoir vu Tallon Griekpoor, son adversaire en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, se retirer quelques minutes seulement avant le début du match, l’Allemand a fait coup double en validant définitivement sa qualification pour le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre).
See you in Torino ! 🇮🇹— ATP Tour (@atptour) October 24, 2025
Alexander Zverev has officially qualified for the 2025 #NittoATPFinals. pic.twitter.com/X8RBK8as69
Double vainqueur du tournoi des maîtres (2018 et 2021), le 3e joueur mondial rejoint donc Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic. Il reste donc quatre places à attribuer sachant que Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur et Lorenzo Musetti sont en très bonnes positions pour être les heureux élus.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 17:02