AccueilATPATP - VienneQualifié en demi-finales sans jouer, Zverev rejoint Alcaraz, Sinner et Djokovic
ATP - Vienne

Qualifié en demi‐finales sans jouer, Zverev rejoint Alcaraz, Sinner et Djokovic

Thomas S
Par Thomas S

-

511

La journée ne pouvait pas être meilleure pour Alexander Zverev.

Après avoir vu Tallon Griekpoor, son adver­saire en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, se retirer quelques minutes seule­ment avant le début du match, l’Allemand a fait coup double en vali­dant défi­ni­ti­ve­ment sa quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre). 

Double vain­queur du tournoi des maîtres (2018 et 2021), le 3e joueur mondial rejoint donc Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic. Il reste donc quatre places à attri­buer sachant que Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur et Lorenzo Musetti sont en très bonnes posi­tions pour être les heureux élus. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 17:02

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Jannik Sinner, sur la créa­tion d’un nouveau Masters 1000 en Arabie Saoudite : « Je ne sais pas exac­te­ment quand il aura lieu, mais dans l’en­semble, je pense que c’est une bonne chose »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.