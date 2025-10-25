Vainqueur de Munar en deux manches (7−6, 7–5), le Brésilien est entrain de réussir un petit braquage en Suisse.

Il jouera la 2ème finale de sa carrière après son titre à Buenois Aires.

On rappelle qu’en 8ème de finale, Joao n’a pas joué (NDLR : Forfait de Mensik). En quart de finale, il a profité de l’abandon de Shapovalov.

« Ce fut une année incroyable. J’ai commencé à la 130e place mondiale et main­te­nant je suis autour de la 40e… pour cette première année, nous nous sommes beau­coup concen­trés sur le choix des semaines où nous allions jouer. Nous ne sommes pas allés en Asie cette année, j’étais un peu malade et j’ai aussi travaillé davan­tage sur mon mental. Comme je vous l’ai dit hier, je saisis les oppor­tu­nités. Je suis juste très heureux d’être ici et j’es­père décro­cher ce trophée »

Fonseca va affronter soit Davidovich Fokinan soit Humbert. En cas de victoire, il va inté­grer le top30 mondial.