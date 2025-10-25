AccueilATPATP - BâleFonseca : "Cette finale, c'est le résultat d'un travail mental"
ATP - Bâle

Fonseca : « Cette finale, c’est le résultat d’un travail mental »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

205

Vainqueur de Munar en deux manches (7−6, 7–5), le Brésilien est entrain de réussir un petit braquage en Suisse. 

Il jouera la 2ème finale de sa carrière après son titre à Buenois Aires. 

On rappelle qu’en 8ème de finale, Joao n’a pas joué (NDLR : Forfait de Mensik). En quart de finale, il a profité de l’abandon de Shapovalov.

« Ce fut une année incroyable. J’ai commencé à la 130e place mondiale et main­te­nant je suis autour de la 40e… pour cette première année, nous nous sommes beau­coup concen­trés sur le choix des semaines où nous allions jouer. Nous ne sommes pas allés en Asie cette année, j’étais un peu malade et j’ai aussi travaillé davan­tage sur mon mental. Comme je vous l’ai dit hier, je saisis les oppor­tu­nités. Je suis juste très heureux d’être ici et j’es­père décro­cher ce trophée »

Fonseca va affronter soit Davidovich Fokinan soit Humbert. En cas de victoire, il va inté­grer le top30 mondial.

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 18:45

Article précédent
Carlos Alcaraz : « La surface est plus lente cette année, on peut vrai­ment jouer du vrai tennis, ce n’est n’est pas simple­ment une ques­tion de qualité de service »
Article suivant
Humbert aban­donne : « J’ai vrai­ment trop mal »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.