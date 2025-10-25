Vainqueur de Munar en deux manches (7−6, 7–5), le Brésilien est entrain de réussir un petit braquage en Suisse.
Il jouera la 2ème finale de sa carrière après son titre à Buenois Aires.
On rappelle qu’en 8ème de finale, Joao n’a pas joué (NDLR : Forfait de Mensik). En quart de finale, il a profité de l’abandon de Shapovalov.
« Ce fut une année incroyable. J’ai commencé à la 130e place mondiale et maintenant je suis autour de la 40e… pour cette première année, nous nous sommes beaucoup concentrés sur le choix des semaines où nous allions jouer. Nous ne sommes pas allés en Asie cette année, j’étais un peu malade et j’ai aussi travaillé davantage sur mon mental. Comme je vous l’ai dit hier, je saisis les opportunités. Je suis juste très heureux d’être ici et j’espère décrocher ce trophée »
Fonseca va affronter soit Davidovich Fokinan soit Humbert. En cas de victoire, il va intégrer le top30 mondial.
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 18:45