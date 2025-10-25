C’est au milieu du premier set que le Tricolore a ressenti une douleur au dos. Touché mais pas « inva­lide », Humbert est donc allé au « combat » obte­nant même une balle de set à 5 à 4.

En face, Davidovich Fokina restait bien concentré et parve­nait donc à boucler la première manche au tie‐break (7−4).

An unfor­tu­nate ending 🤕



Alejandro Davidovich Fokina is through to the Basel Final as Ugo Humbert is forced to retire down 6–7 1–3

Après un long arrêt « médical », Ugo reve­nait avec les mêmes inten­tions mais il semblait aussi souf­frir davantage.

Breaké rapi­de­ment, il allait donner des nouvelles à 1–3 auprès sa box où son coach Jéremy Chardy lui conseillait de jeter l’éponge.

Il faut dire que le Mosellan, fina­liste à Bercy en 2024, va jouer gros du côté de Nanterre la semaine prochaine.

D’ailleurs, il retrou­vera son adver­saire du jour dès le premier tour.

De son côté Davidovich Fokina va jouer la 5ème finale de sa carrière et va tenter enfin de soulever un trophée.

Cette édition de l’Open de Bâle n’a donc pas été épargné par les bles­sures et aban­dons, espé­rons que la finale sera haletante…