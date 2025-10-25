C’est au milieu du premier set que le Tricolore a ressenti une douleur au dos. Touché mais pas « invalide », Humbert est donc allé au « combat » obtenant même une balle de set à 5 à 4.
En face, Davidovich Fokina restait bien concentré et parvenait donc à boucler la première manche au tie‐break (7−4).
An unfortunate ending 🤕— Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2025
Alejandro Davidovich Fokina is through to the Basel Final as Ugo Humbert is forced to retire down 6–7 1–3 #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/l1HAMXICHi
Après un long arrêt « médical », Ugo revenait avec les mêmes intentions mais il semblait aussi souffrir davantage.
Breaké rapidement, il allait donner des nouvelles à 1–3 auprès sa box où son coach Jéremy Chardy lui conseillait de jeter l’éponge.
Il faut dire que le Mosellan, finaliste à Bercy en 2024, va jouer gros du côté de Nanterre la semaine prochaine.
D’ailleurs, il retrouvera son adversaire du jour dès le premier tour.
De son côté Davidovich Fokina va jouer la 5ème finale de sa carrière et va tenter enfin de soulever un trophée.
Cette édition de l’Open de Bâle n’a donc pas été épargné par les blessures et abandons, espérons que la finale sera haletante…
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 19:03