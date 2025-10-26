Après la demi‐finale remportée par Sinner face à Alex de Minaur, notre confrère a fait les comptes et force est de constater c’est qu’il est effrayé par les pres­ta­tions de l’Italien qui présente un bilan un peu fou de 43 victoires pour 6 défaites. Logique donc que Benoit tire un peu la sonnette d’alarme.

Je ne sais où Sinner va amener son tennis.

Je ne sais pas comment les autres vont réussir à aller le cher­cher.

Perso, il me fait peur.

De Minaur, lui, est déjà dans le film d’horreur.

12 massacres en 12 duels.

Et une 14e finale sur ses 16 derniers tour­nois pour Jannik… pic.twitter.com/i6XOZiEwvf — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 25, 2025

En finale ce dimanche, Sinner affronte Zverev. Les deux cham­pions se sont affrontés 7 fois et para­doxa­le­ment c’est Sascha qui mène 4 à 3 mais sa dernière victoire date quand même de 2023.