ATP - Vienne

Benoit Maylin est effrayé : « Je ne sais où Sinner va amener son tennis. Perso, il me fait peur »

Jean Muller

Après la demi‐finale remportée par Sinner face à Alex de Minaur, notre confrère a fait les comptes et force est de constater c’est qu’il est effrayé par les pres­ta­tions de l’Italien qui présente un bilan un peu fou de 43 victoires pour 6 défaites. Logique donc que Benoit tire un peu la sonnette d’alarme.

En finale ce dimanche, Sinner affronte Zverev. Les deux cham­pions se sont affrontés 7 fois et para­doxa­le­ment c’est Sascha qui mène 4 à 3 mais sa dernière victoire date quand même de 2023.

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 08:11

