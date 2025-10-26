Après la demi‐finale remportée par Sinner face à Alex de Minaur, notre confrère a fait les comptes et force est de constater c’est qu’il est effrayé par les prestations de l’Italien qui présente un bilan un peu fou de 43 victoires pour 6 défaites. Logique donc que Benoit tire un peu la sonnette d’alarme.
Je ne sais où Sinner va amener son tennis.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 25, 2025
Je ne sais pas comment les autres vont réussir à aller le chercher.
Perso, il me fait peur.
De Minaur, lui, est déjà dans le film d’horreur.
12 massacres en 12 duels.
Et une 14e finale sur ses 16 derniers tournois pour Jannik… pic.twitter.com/i6XOZiEwvf
En finale ce dimanche, Sinner affronte Zverev. Les deux champions se sont affrontés 7 fois et paradoxalement c’est Sascha qui mène 4 à 3 mais sa dernière victoire date quand même de 2023.
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 08:11