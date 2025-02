Belinda Bencic est une sacrée championne.

Neuf mois seule­ment après avoir accouché de son premier enfant, une petite fille nommée Bella, et quatre mois après son retour offi­ciel à la compé­ti­tion, la Suissesse a remporté ce samedi le neuvième trophée de sa carrière sur le WTA 500 d’Abu Dhabi.

First title as a mom 🥹@BelindaBencic leaves it all on the court to capture her ninth WTA singles title !#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/SMmgLqvcyD