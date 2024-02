Gaël Monfils est tombé sur un os, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 250 de Doha.

Opposé à la sensa­tion de ce début de saison et du tournoi, Jakub Mensik, déjà tombeur de Davidovich Fokina, Andy Murray et Andrey Rublev, le Français s’est incliné en trois manches et 2h de jeu : 4–6, 6–1, 3–6.

MENSIK MADNESS 🤯@mensik_jakub_ dream run conti­nues as defeats Monfils 6–4 1–6 6–3 to reach his maiden tour‐level final !#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/U3ZOsiLdzx — Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2024

Un mois après avoir forcé un cinquième set face à Hubert Hurkacz au deuxième tour de l’Open d’Australie, le Tchèque de seule­ment 18 ans vient de frapper un énorme coup en se quali­fiant pour la toute première finale de sa carrière sur le circuit principal.

Il affron­tera ce samedi le Russe Karen Khachanov (17e), tombeur d’Alexei Popyrin.