En confé­rence de presse, le Canadien, connu pour son fair play légen­daire, n’a pas cherché d’ex­cuses. Il a cepen­dant insister sur le fait qu’il avait eu ses chances et que les choses ont basculés sans qu’il s’en rende compte.

« C’était bizarre, c’était frus­trant. Je n’ai perdu que quelques points. J’ai fait le premier 15–40 (NDLR : Le Canadien a été le premier à obtenir des balles de break). Nous avons eu ce rallye. Si je réalise à ce moment le break, je pouvais peut‐être gagner le match. Les marges étaient vrai­ment très faibles. Tout d’un coup, je me suis retrouvé à 40‐Love. Le match m’a échappé des mains. J’étais sous le choc et j’ai commis en plus une double faute. Je n’ai pas réussi à trouver un bon premier service. Il a fait un bon retour. J’ai raté deux coups droits de peu, alors que j’avais une bonne idée. Le premier set m’a vrai­ment échappé des mains. Même dans le deuxième, j’avais l’im­pres­sion d’avoir des occa­sions, de faire les bonnes choses, les bons ajus­te­ments. Et puis, tout d’un coup, je me suis fait breaker. C’est dommage parce qu’au­jourd’hui, j’ai senti que mon niveau n’était pas celui d’une défaite 6–3, 6–3.