À l’instar du jeune danois, Holger Rune, titré pour la première fois ce dimanche dans des condi­tions parti­cu­lières à Munich, Sebastian Baez a lui aussi décroché son premier titre sur le circuit prin­cipal après avoir dominé un Frances Tiafoe pas du tout remis de sa demi‐finale dantesque face à Korda.

Bien que breaké dès le premier jeu de cette finale, le jeune argentin de 21 ans ne s’est jamais affolé et a fini par prendre petit à petit physi­que­ment le dessus sur son adver­saire, tota­le­ment cuit. Une victoire, 6–3, 6–2, en à peine 1h15 de jeu pour celui qui va grimper à la 40e place mondiale ce lundi.

Les deux joueurs, qui se sont rappro­chés cette semaine grâce à une phrase écrite par l’Américain, et reprise par l’Argentin, sur la caméra après chacune de ses victoires « Why not me » (Pourquoi pas moi ?), se sont donnés une superbe acco­lade à l’issue de la rencontre.