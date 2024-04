Dimanche à Estoril, Lucas Pouille a battu Richard Gasquet (4−6, 6–3, 6–2) au dernier tour des quali­fi­ca­tions et ainsi décroché son ticket pour le tableau prin­cipal de l’ATP 250 portu­gais. L’actuel 241e mondial, qui pour­suit sa montée en puis­sance, a évoqué en zone mixte cette nouvelle victoire contre son compatriote.

« Je n’étais pas très content de jouer contre lui. Nous sommes deux joueurs fran­çais donc c’est dommage de se retrouver en face sur le court au dernier tour des quali­fi­ca­tions. Mais en même temps, j’étais ravi de partager le court une fois de plus avec lui surtout avec sa fin de carrière qui approche. Nous n’au­rons plus beau­coup d’op­por­tu­nités de jouer l’un contre l’autre. Mais bien sûr, je suis désolé pour lui et content pour moi (sourire). »

Pouille affron­tera le local Nuno Borges au premier tour.