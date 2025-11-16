Ce dimanche, le palais des sports de Turin risque d’être une vraie marmite.

Il est clair que le public sera derrière Jannik et il risque de faire du bruit dans les moments décisifs.

Ce sera forcé­ment un atout pour l’Italien au détri­ment de l’Espagnol.

Carlitos qui a décidé d’an­ti­ciper cette situa­tion est prêt à affronter ce défi.

« Ce sera comme pour un match de Coupe Davis. Evidemment tout le stade va le soutenir et juste­ment je vais m’y préparer. J’espère juste qu’au moins 3 ou 4 personnes dans le public vont m’encourager. J’ai mes amis. J’espère les entendre plus fort que le public. Mais ce sera une ambiance amusante et inté­res­sante à vivre au moins une fois »