Ce dimanche, le palais des sports de Turin risque d’être une vraie marmite.
Il est clair que le public sera derrière Jannik et il risque de faire du bruit dans les moments décisifs.
Ce sera forcément un atout pour l’Italien au détriment de l’Espagnol.
Carlitos qui a décidé d’anticiper cette situation est prêt à affronter ce défi.
« Ce sera comme pour un match de Coupe Davis. Evidemment tout le stade va le soutenir et justement je vais m’y préparer. J’espère juste qu’au moins 3 ou 4 personnes dans le public vont m’encourager. J’ai mes amis. J’espère les entendre plus fort que le public. Mais ce sera une ambiance amusante et intéressante à vivre au moins une fois »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 10:22