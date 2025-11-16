Julien est un amou­reux du tennis et un véri­table passionné, il ne cherche pas à faire du buzz avec des décla­ra­tions tapa­geuses. Son analyse de la situa­tion du jeu de Sascha est objec­tive et on sent que Juju est peiné car comme d’autres spécia­listes il consi­dère que Zverev ne fait pas tous les efforts pour parvenir à progresser.

❌ « Le match de Zverev fait ressortir toutes ses faiblesses. Il s’ap­puie unique­ment sur son service et son jeu de défense. Il est passif et au filet c’est très mauvais. Il n’a pas fait évoluer son jeu depuis des années. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/iK2JBDpL5d — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 15, 2025

« Ce match fait ressortir tout ce qu’il n’a pas travaillé par apport à d’autres joueurs comme Alcaraz, Sinner à un Djokovic avec le slice, un Nadal, un Federer. En fait Zverev s’ap­puie seule­ment sur ses forces : son service et son jeu de défense. Ce match est révé­la­teur, il est trop passif et surtout quand tu es 3ème mondial tu peux pas rater certaines volées et même quand il monte dans de bonnes condi­tions il ne faut que pousser la balle, cela se voit qu’il n’est pas à l’aise »