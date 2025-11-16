AccueilATPJulien Varlet détruit Zverev : "Sa demi-finale confirme qu'il n'a pas fait...
Julien Varlet détruit Zverev : « Sa demi‐finale confirme qu’il n’a pas fait évoluer son jeu depuis 7,8 ans, il est passif et il ne s’est toujours pas faire une volée »

Par Jean Muller

Julien est un amou­reux du tennis et un véri­table passionné, il ne cherche pas à faire du buzz avec des décla­ra­tions tapa­geuses. Son analyse de la situa­tion du jeu de Sascha est objec­tive et on sent que Juju est peiné car comme d’autres spécia­listes il consi­dère que Zverev ne fait pas tous les efforts pour parvenir à progresser.

« Ce match fait ressortir tout ce qu’il n’a pas travaillé par apport à d’autres joueurs comme Alcaraz, Sinner à un Djokovic avec le slice, un Nadal, un Federer. En fait Zverev s’ap­puie seule­ment sur ses forces : son service et son jeu de défense. Ce match est révé­la­teur, il est trop passif et surtout quand tu es 3ème mondial tu peux pas rater certaines volées et même quand il monte dans de bonnes condi­tions il ne faut que pousser la balle, cela se voit qu’il n’est pas à l’aise »

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 10:51

