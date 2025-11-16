Julien est un amoureux du tennis et un véritable passionné, il ne cherche pas à faire du buzz avec des déclarations tapageuses. Son analyse de la situation du jeu de Sascha est objective et on sent que Juju est peiné car comme d’autres spécialistes il considère que Zverev ne fait pas tous les efforts pour parvenir à progresser.
❌ « Le match de Zverev fait ressortir toutes ses faiblesses. Il s’appuie uniquement sur son service et son jeu de défense. Il est passif et au filet c’est très mauvais. Il n’a pas fait évoluer son jeu depuis des années. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 15, 2025
« Ce match fait ressortir tout ce qu’il n’a pas travaillé par apport à d’autres joueurs comme Alcaraz, Sinner à un Djokovic avec le slice, un Nadal, un Federer. En fait Zverev s’appuie seulement sur ses forces : son service et son jeu de défense. Ce match est révélateur, il est trop passif et surtout quand tu es 3ème mondial tu peux pas rater certaines volées et même quand il monte dans de bonnes conditions il ne faut que pousser la balle, cela se voit qu’il n’est pas à l’aise »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 10:51