De passage en confé­rence de presse ce jeudi sur le Masters de Turin, le direc­teur de l’ATP, Andrea Gaudenzi, s’est longue­ment exprimé sur les prin­ci­paux sujets chauds, comme le calendrier.

Et le patron italien a été très clair : les ATP 250 vont se faire de plus en plus rare.

« Concernant les 250, nous avons mis en place ces dernières années une stra­tégie visant à réduire leur nombre. Nous sommes passés de 38 à, je ne me souviens plus exac­te­ment du chiffre, je pense que c’est 29. Notre objectif, dans le cadre de nos efforts pour opti­miser le calen­drier 2028, lorsque le nouveau Masters en Arabie Saoudite fera son appa­ri­tion, est de conti­nuer à réduire le nombre de tour­nois 250. Les tour­nois 250 sont très impor­tants, tout comme les chal­len­gers et les 500. Chaque caté­gorie est impor­tante. Mais nous en avions un peu trop. Il était vrai­ment diffi­cile de les inté­grer dans le calendrier. »