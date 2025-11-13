De passage en conférence de presse ce jeudi sur le Masters de Turin, le directeur de l’ATP, Andrea Gaudenzi, s’est longuement exprimé sur les principaux sujets chauds, comme le calendrier.
Et le patron italien a été très clair : les ATP 250 vont se faire de plus en plus rare.
« Concernant les 250, nous avons mis en place ces dernières années une stratégie visant à réduire leur nombre. Nous sommes passés de 38 à, je ne me souviens plus exactement du chiffre, je pense que c’est 29. Notre objectif, dans le cadre de nos efforts pour optimiser le calendrier 2028, lorsque le nouveau Masters en Arabie Saoudite fera son apparition, est de continuer à réduire le nombre de tournois 250. Les tournois 250 sont très importants, tout comme les challengers et les 500. Chaque catégorie est importante. Mais nous en avions un peu trop. Il était vraiment difficile de les intégrer dans le calendrier. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 19:33