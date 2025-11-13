AccueilATPATP - FinalsAndrea Gaudenzi (directeur de l'ATP) est très clair : "Nous allons continuer...
ATP - Finals

Andrea Gaudenzi (direc­teur de l’ATP) est très clair : « Nous allons conti­nuer à réduire le nombre de tour­nois ATP 250 »

Thomas S
Par Thomas S

-

9

De passage en confé­rence de presse ce jeudi sur le Masters de Turin, le direc­teur de l’ATP, Andrea Gaudenzi, s’est longue­ment exprimé sur les prin­ci­paux sujets chauds, comme le calendrier. 

Et le patron italien a été très clair : les ATP 250 vont se faire de plus en plus rare. 

« Concernant les 250, nous avons mis en place ces dernières années une stra­tégie visant à réduire leur nombre. Nous sommes passés de 38 à, je ne me souviens plus exac­te­ment du chiffre, je pense que c’est 29. Notre objectif, dans le cadre de nos efforts pour opti­miser le calen­drier 2028, lorsque le nouveau Masters en Arabie Saoudite fera son appa­ri­tion, est de conti­nuer à réduire le nombre de tour­nois 250. Les tour­nois 250 sont très impor­tants, tout comme les chal­len­gers et les 500. Chaque caté­gorie est impor­tante. Mais nous en avions un peu trop. Il était vrai­ment diffi­cile de les inté­grer dans le calendrier. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 19:33

Article précédent
Alcaraz (qui habite toujours chez ses parents) : « Quand je rentre chez moi, je ne suis pas le joueur de tennis, ni le numéro 1 mondial. Et quand je ne respecte pas leurs consignes, ils me grondent »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.