À l’oc­ca­sion du deuxième match de poules du Masters mercredi soir, Alexander Zverev s’est incliné face à Jannik Sinner pour la cinquième fois de suite, et la quatrième fois en 2025. Et pour Justine Henin, Aux commen­taires sur Eurosport, le numéro 3 mondial a manqué de conviction.

« C’est un coup sur la tête pour Zverev. À Paris, c’était une autre histoire car son physique ne lui permet­tait pas d’être dans le combat. Ici, on a senti qu’il était capable de s’engager dans cette bagarre. Mais de part la soli­dité, la présence, la justesse, de son adver­saire, sa capa­cité à gérer les moments impor­tants, on sent que ça capi­tule quand même très vite. Et c’est ça qui fait peur. On sent un Zverev qui joue bien mais qui très vite, je trouve, n’y croit plus. On peut essayer de se mettre dans ses bakets et comprendre ce qu’il ressent sur le court. Quand on voit Fritz face à Alcaraz la veille, il monte sur le court avec la convic­tion qu’il peut aller le cher­cher. C’est diffé­rent. L’adversaire est diffé­rent, Alcaraz n’en impose pas autant dans ces condi­tions indoor, mais là on sent un ascen­dant psycho­lo­gique plus que consi­dé­rable. Zverev a fait des très bonnes choses mais Sinner joue trop bien les points importants. »