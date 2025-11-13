À l’occasion du deuxième match de poules du Masters mercredi soir, Alexander Zverev s’est incliné face à Jannik Sinner pour la cinquième fois de suite, et la quatrième fois en 2025. Et pour Justine Henin, Aux commentaires sur Eurosport, le numéro 3 mondial a manqué de conviction.
« C’est un coup sur la tête pour Zverev. À Paris, c’était une autre histoire car son physique ne lui permettait pas d’être dans le combat. Ici, on a senti qu’il était capable de s’engager dans cette bagarre. Mais de part la solidité, la présence, la justesse, de son adversaire, sa capacité à gérer les moments importants, on sent que ça capitule quand même très vite. Et c’est ça qui fait peur. On sent un Zverev qui joue bien mais qui très vite, je trouve, n’y croit plus. On peut essayer de se mettre dans ses bakets et comprendre ce qu’il ressent sur le court. Quand on voit Fritz face à Alcaraz la veille, il monte sur le court avec la conviction qu’il peut aller le chercher. C’est différent. L’adversaire est différent, Alcaraz n’en impose pas autant dans ces conditions indoor, mais là on sent un ascendant psychologique plus que considérable. Zverev a fait des très bonnes choses mais Sinner joue trop bien les points importants. »
