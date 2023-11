Frustré lors de match perdu contre Carlos Alcaraz mercredi, syno­nyme d’éli­mi­na­tion en phase de groupes du Masters pour lui, Andrey Rublev a laissé exploser sa colère en se donnant plusieurs violents coups de raquettes sur le genou.

Même Nick Kyrgios, consul­tant pour Tennis Channel cette semaine, a été choqué par le coup de sang du numéro 5 mondial.

Even @NickKyrgios believes Rublev went over­board when he smashed his knee with his racquet 😂#TCLive pic.twitter.com/av43izjEFI