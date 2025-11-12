Après avoir fait part de ses regrets lors de sa défaite contre Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, Taylor Fritz a fait une grosse révélation à propos d’une tendinite au genou qu’il traîne depuis le début de la saison.
« Je suis forcément frustrée, parce que, comme je l’ai dit, j’avais l’impression d’avoir eu mes chances. Franchement, le problème vient de mon genou. Il est complètement fichu. Je n’y peux rien. J’ai souffert de ça toute l’année. J’ai eu une tendinite tout au long de l’année (…). Tokyo est la seule fois cette année, pour une raison ou une autre, où j’ai pu jouer deux jours de suite sans douleur. Oui, j’ai commencé à le sentir vers la fin du premier set, mais ça ne m’a vraiment gêné qu’au troisième. C’est devenu tellement difficile que j’avais beaucoup de mal à plier ma jambe arrière au service, à prendre appui sur ma jambe droite pour un coup droit en position ouverte. J’ai vraiment du mal avec cette sensation de raideur. »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 14:45