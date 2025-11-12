Après avoir fait part de ses regrets lors de sa défaite contre Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, Taylor Fritz a fait une grosse révé­la­tion à propos d’une tendi­nite au genou qu’il traîne depuis le début de la saison.

« Je suis forcé­ment frus­trée, parce que, comme je l’ai dit, j’avais l’im­pres­sion d’avoir eu mes chances. Franchement, le problème vient de mon genou. Il est complè­te­ment fichu. Je n’y peux rien. J’ai souf­fert de ça toute l’année. J’ai eu une tendi­nite tout au long de l’année (…). Tokyo est la seule fois cette année, pour une raison ou une autre, où j’ai pu jouer deux jours de suite sans douleur. Oui, j’ai commencé à le sentir vers la fin du premier set, mais ça ne m’a vrai­ment gêné qu’au troi­sième. C’est devenu telle­ment diffi­cile que j’avais beau­coup de mal à plier ma jambe arrière au service, à prendre appui sur ma jambe droite pour un coup droit en posi­tion ouverte. J’ai vrai­ment du mal avec cette sensa­tion de raideur. »