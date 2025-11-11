Pas loin de créer l’exploit face à Carlos Alcaraz à l’occasion du deuxième match de poule sur le Masters de Turin ce mardi, Taylor Fritz est revenu en conférence de presse d’après match sur ce fameux cinquième jeu du deuxième set si déterminant pour l’issue du match.
« Je pense qu’il y a beaucoup de choses. Je suis convaincu que si j’avais mieux exécuté mon coup droit sur certains coups, j’aurais eu un break d’avance dans le deuxième set et j’aurais été en position de servir pour le match. Je pense notamment à un jeu à 15–30, où j’ai raté un coup droit que j’aurais dû au moins mettre en place ou frapper suffisamment fort pour gagner le point. J’ai fait la même chose à 30 partout, sur l’un des points de break. J’ai laissé rebondir le smash. J’aurais probablement dû l’envoyer dans les airs et accepter de le rater. Je pense que c’était une bonne occasion de gagner le point. Il y a beaucoup d’occasions. Je dirais que ce qui est frustrant, c’est que la plupart des occasions qui me viennent à l’esprit étaient toutes des balles que je voulais vraiment attaquer, mais que je n’ai pas assez bien frappées. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 19:58