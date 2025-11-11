Pas loin de créer l’ex­ploit face à Carlos Alcaraz à l’oc­ca­sion du deuxième match de poule sur le Masters de Turin ce mardi, Taylor Fritz est revenu en confé­rence de presse d’après match sur ce fameux cinquième jeu du deuxième set si déter­mi­nant pour l’issue du match.

« Je pense qu’il y a beau­coup de choses. Je suis convaincu que si j’avais mieux exécuté mon coup droit sur certains coups, j’au­rais eu un break d’avance dans le deuxième set et j’au­rais été en posi­tion de servir pour le match. Je pense notam­ment à un jeu à 15–30, où j’ai raté un coup droit que j’au­rais dû au moins mettre en place ou frapper suffi­sam­ment fort pour gagner le point. J’ai fait la même chose à 30 partout, sur l’un des points de break. J’ai laissé rebondir le smash. J’aurais proba­ble­ment dû l’en­voyer dans les airs et accepter de le rater. Je pense que c’était une bonne occa­sion de gagner le point. Il y a beau­coup d’oc­ca­sions. Je dirais que ce qui est frus­trant, c’est que la plupart des occa­sions qui me viennent à l’es­prit étaient toutes des balles que je voulais vrai­ment atta­quer, mais que je n’ai pas assez bien frappées. »