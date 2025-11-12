Lors de son passage en conférence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, Taylor Fritz a loué les qualités d’anticipation de son adversaire au moment de frapper certains coups « pénalty ».
Interrogé sur les propos de l’Américain, le 2e joueur mondial a en a dit un peu plus sur cette faculté qui n’est pas forcément inée.
« J’essaie juste d’être dans sa tête avant qu’il ne frappe (sourire). Je ne sais pas. Ça dépend. Nous étudions beaucoup les joueurs lors de certains matchs ou sur les balles faciles qu’il frappe le plus souvent. Parfois, il change, les joueurs changent. Mais il y a toujours un endroit où il se sent plus à l’aise pour frapper dans un moment difficile ou sous pression. Nous étudions cela et nous essayons d’avoir cet instinct qui nous pousse à aller de ce côté‐là en espérant qu’il ira de ce côté‐là. Je pense qu’aujourd’hui (mardi), je suis allé du bon côté à plusieurs reprises. Il a donc probablement ressenti un peu de pression sur cette balle. C’est pourquoi il a un peu raté son coup. Mais il s’agissait simplement de penser à un côté et d’y aller (sourire). »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 15:15