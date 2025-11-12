Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, Taylor Fritz a loué les qualités d’an­ti­ci­pa­tion de son adver­saire au moment de frapper certains coups « pénalty ».

Interrogé sur les propos de l’Américain, le 2e joueur mondial a en a dit un peu plus sur cette faculté qui n’est pas forcé­ment inée.

« J’essaie juste d’être dans sa tête avant qu’il ne frappe (sourire). Je ne sais pas. Ça dépend. Nous étudions beau­coup les joueurs lors de certains matchs ou sur les balles faciles qu’il frappe le plus souvent. Parfois, il change, les joueurs changent. Mais il y a toujours un endroit où il se sent plus à l’aise pour frapper dans un moment diffi­cile ou sous pres­sion. Nous étudions cela et nous essayons d’avoir cet instinct qui nous pousse à aller de ce côté‐là en espé­rant qu’il ira de ce côté‐là. Je pense qu’au­jourd’hui (mardi), je suis allé du bon côté à plusieurs reprises. Il a donc proba­ble­ment ressenti un peu de pres­sion sur cette balle. C’est pour­quoi il a un peu raté son coup. Mais il s’agis­sait simple­ment de penser à un côté et d’y aller (sourire). »