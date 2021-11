Décidément, Daniil Medvedev ne sait pas ce qu’il veut. Après s’être plaint des condi­tions trop lentes à Paris, le Russe a regretté qu’elle étaient beau­coup trop rapides à Turin.

Pourtant vain­queur d’Hubert Hurkacz pour son entrée en lice, le Russe semblait pour­tant un peu agacé par ces condi­tions de jeu. « Je pense que le public aurait mieux apprécié le match si les condi­tions avaient été un peu plus lentes. Je n’ai eu aucune balle de break à sauver. Je n’ai jamais été sous pres­sion. C’est diffi­cile de jouer ici, le court est super rapide et pas que le court en lui‐même, mais ensemble : l’air, les balles et le court. La tactique ne faisait pas partie du match, car dès qu’un joueur frappe un bon coup, le point est quasi­ment terminé. »