Appelé pour remplacer son compa­triote Matteo Berrettini sur le Masters de Turin, Jannik Sinner a honoré son ami en rempor­tant brillam­ment son duel face à Hubert Hurkacz ce mardi soir devant un public bruyant et conquis. Quelques heures après cette victoire, Jannik s’est fendu d’un joli petit texte sur son compte Instagram.

« Matteo, je suis désolé pour cette situa­tion et pour ce que tu traverses, ce n’est certai­ne­ment pas un moment facile et je ne voudrais pas qu’un ami comme toi traverse cette épreuve. La nuit dernière a été incroyable pour moi. Il est diffi­cile de décrire ce que j’ai ressenti en entrant sur le court : l’obs­cu­rité, le rugis­se­ment de la foule, les applau­dis­se­ments… l’af­fec­tion et le soutien que j’ai ressentis tout au long du match reste­ront à jamais dans mon cœur », a écrit le jeune italien qui affron­tera ce jeudi Daniil Medvedev pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré.