Qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin après sa victoire face à Alexander Zverev, Jannik Sinner n’a plus son destin entre les mains concer­nant la place de numéro 1 mondial. En cas de victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti ce jeudi soir, l’Espagnol finira l’année sur le trône de l’ATP.

Une donnée qui n’in­quiète pas plus que cela l’Italien, comme il l’a confié en confé­rence de presse.

« Demain (jeudi) soir, je vais dîner et si je peux, je regar­derai le match. La ques­tion de la première place n’est pas primor­diale. Si Carlos gagne, je serai content pour lui, car il le mérite. Je suis content d’être déjà arrivé en demi‐finale. Je vais dîner comme d’ha­bi­tude, je ne vais pas allumer la télé­vi­sion. Ensuite, si le match n’est pas terminé, étant donné que j’aime regarder le tennis en tant que spec­ta­teur, je regar­derai le match. Mais numéro un ou pas, honnê­te­ment, cette saison a été incroyable. »