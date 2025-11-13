Qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin après sa victoire face à Alexander Zverev, Jannik Sinner n’a plus son destin entre les mains concernant la place de numéro 1 mondial. En cas de victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti ce jeudi soir, l’Espagnol finira l’année sur le trône de l’ATP.
Une donnée qui n’inquiète pas plus que cela l’Italien, comme il l’a confié en conférence de presse.
« Demain (jeudi) soir, je vais dîner et si je peux, je regarderai le match. La question de la première place n’est pas primordiale. Si Carlos gagne, je serai content pour lui, car il le mérite. Je suis content d’être déjà arrivé en demi‐finale. Je vais dîner comme d’habitude, je ne vais pas allumer la télévision. Ensuite, si le match n’est pas terminé, étant donné que j’aime regarder le tennis en tant que spectateur, je regarderai le match. Mais numéro un ou pas, honnêtement, cette saison a été incroyable. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 15:15