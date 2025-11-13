AccueilATPATP - FinalsSinner, sur le match entre Alcaraz et Musetti décisif pour la place...
ATP - Finals

Sinner, sur le match entre Alcaraz et Musetti décisif pour la place de numéro 1 mondial : « Je ne vais pas allumer la télé­vi­sion. Si Carlos gagne, je serai content pour lui, car il le mérite »

Thomas S
Par Thomas S

-

23

Qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin après sa victoire face à Alexander Zverev, Jannik Sinner n’a plus son destin entre les mains concer­nant la place de numéro 1 mondial. En cas de victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti ce jeudi soir, l’Espagnol finira l’année sur le trône de l’ATP.

Une donnée qui n’in­quiète pas plus que cela l’Italien, comme il l’a confié en confé­rence de presse. 

« Demain (jeudi) soir, je vais dîner et si je peux, je regar­derai le match. La ques­tion de la première place n’est pas primor­diale. Si Carlos gagne, je serai content pour lui, car il le mérite. Je suis content d’être déjà arrivé en demi‐finale. Je vais dîner comme d’ha­bi­tude, je ne vais pas allumer la télé­vi­sion. Ensuite, si le match n’est pas terminé, étant donné que j’aime regarder le tennis en tant que spec­ta­teur, je regar­derai le match. Mais numéro un ou pas, honnê­te­ment, cette saison a été incroyable. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 15:15

Article précédent
Rennae Stubbs pas tendre avec Aryna Sabalenka : « Pour une joueuse aussi domi­nante qu’elle, ne pas avoir remporté plus de titres en Grand Chelem cette année doit être très décevant »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.