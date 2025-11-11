Totalement écrasé par Jannik Sinner en demi‐finales à Paris (6−0, 6–1), Alexander Zverev va retrouver l’Italien lors du deuxième match de poules au Masters. Et cette fois en pleine possession de ses moyens.
« Je me suis senti bien aujourd’hui. À Vienne, je me sentais bien et à Paris aussi jusqu’à ce que je joue ce match si long contre Medvedev, après quoi ma cheville a enflé. Je pouvais à peine me déplacer contre Sinner, et il te fait jouer à 200 % tout le temps. Maintenant, j’ai le temps de récupérer, j’ai consulté mon chirurgien à Munich après Paris et c’est bien d’avoir maintenant deux jours de repos. Je suis déjà impatient pour les prochains matchs, qui vont être compliqués », a déclaré l’Allemand, tombeur de Ben Shelton, dans des propos relayés par Punto de Break.
