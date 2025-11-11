AccueilATPATP - FinalsZverev avant de retrouver Sinner, qui l'a humilié à Paris : "Je...
ATP - Finals

Zverev avant de retrouver Sinner, qui l’a humilié à Paris : « Je pouvais à peine me déplacer, et il te fait jouer à 200% tout le temps »

Par Baptiste Mulatier

Totalement écrasé par Jannik Sinner en demi‐finales à Paris (6−0, 6–1), Alexander Zverev va retrouver l’Italien lors du deuxième match de poules au Masters. Et cette fois en pleine posses­sion de ses moyens. 

« Je me suis senti bien aujourd’hui. À Vienne, je me sentais bien et à Paris aussi jusqu’à ce que je joue ce match si long contre Medvedev, après quoi ma cheville a enflé. Je pouvais à peine me déplacer contre Sinner, et il te fait jouer à 200 % tout le temps. Maintenant, j’ai le temps de récu­pérer, j’ai consulté mon chirur­gien à Munich après Paris et c’est bien d’avoir main­te­nant deux jours de repos. Je suis déjà impa­tient pour les prochains matchs, qui vont être compli­qués », a déclaré l’Allemand, tombeur de Ben Shelton, dans des propos relayés par Punto de Break.

