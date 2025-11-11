Critiqué pour son forfait de dernière minute au Masters de Turin, Novak Djokovic a été défendu par Jim Courier sur le plateau de Tennis Channel.

« Novak avait une bles­sure à l’épaule. C’est la raison pour laquelle il ne joue pas. La famille de Novak est proprié­taire de ce tournoi à Athènes. Il a aussi des respon­sa­bi­lités à cet égard. Donc, sa déci­sion concer­nant Musetti pouvait avoir un impact sur l’en­semble du tournoi. Je laisse beau­coup de place à ce que je ne sais pas, et ce que je sais, c’est que Djokovic a gagné son droit d’être sur le terrain et qu’il a égale­ment le droit de se retirer quand il le souhaite. Voilà ma posi­tion. Je suis sûr que beau­coup de gens vont dire qu’il n’au­rait pas dû faire ça. Mais nous ne savons tout simple­ment pas ce qu’il sait. Et à moins d’être à sa place, je ne pense pas que l’on puisse porter un juge­ment vrai­ment juste. »