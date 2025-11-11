Critiqué pour son forfait de dernière minute au Masters de Turin, Novak Djokovic a été défendu par Jim Courier sur le plateau de Tennis Channel.
« Novak avait une blessure à l’épaule. C’est la raison pour laquelle il ne joue pas. La famille de Novak est propriétaire de ce tournoi à Athènes. Il a aussi des responsabilités à cet égard. Donc, sa décision concernant Musetti pouvait avoir un impact sur l’ensemble du tournoi. Je laisse beaucoup de place à ce que je ne sais pas, et ce que je sais, c’est que Djokovic a gagné son droit d’être sur le terrain et qu’il a également le droit de se retirer quand il le souhaite. Voilà ma position. Je suis sûr que beaucoup de gens vont dire qu’il n’aurait pas dû faire ça. Mais nous ne savons tout simplement pas ce qu’il sait. Et à moins d’être à sa place, je ne pense pas que l’on puisse porter un jugement vraiment juste. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 13:23