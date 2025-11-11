AccueilATPATP - FinalsPanatta : "J'ai mon opinion sur Cahill. Je pense qu'il reste coach...
ATP - Finals

Panatta : « J’ai mon opinion sur Cahill. Je pense qu’il reste coach de Sinner parce qu’il croit qu’il peut remporter le Grand Chelem calendaire »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

267

Alors qu’il voulait prendre sa retraite en fin de saison, Darren Cahill devrait fina­le­ment rester le co‐entraîneur (avec Simone Vagnozzi) de Jannik Sinner pour au moins une saison supplé­men­taire. Pour Adriano Panatta, vain­queur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tennis italien, dont les propos sont relayés par Tennis365, le coach austra­lien a une idée derrière la tête. 

« J’ai mon opinion sur Cahill. Je pense qu’il reste parce qu’il croit que Sinner peut remporter le Grand Chelem calen­daire. C’est extrê­me­ment diffi­cile : ce n’est pas un hasard si personne n’y est parvenu depuis Rod Laver (en 1969), mais la possi­bi­lité existe. Et Cahill aime­rait pouvoir dire qu’il est l’en­traî­neur du joueur qui a réalisé un Grand Chelem calendaire. »

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 12:50

Article précédent
Djokovic a pardonné : « Nous n’avons pas toujours été d’ac­cord. Cette semaine, nous nous asseyons face à face… »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters de Turin en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.