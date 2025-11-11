Alors qu’il voulait prendre sa retraite en fin de saison, Darren Cahill devrait fina­le­ment rester le co‐entraîneur (avec Simone Vagnozzi) de Jannik Sinner pour au moins une saison supplé­men­taire. Pour Adriano Panatta, vain­queur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tennis italien, dont les propos sont relayés par Tennis365, le coach austra­lien a une idée derrière la tête.

« J’ai mon opinion sur Cahill. Je pense qu’il reste parce qu’il croit que Sinner peut remporter le Grand Chelem calen­daire. C’est extrê­me­ment diffi­cile : ce n’est pas un hasard si personne n’y est parvenu depuis Rod Laver (en 1969), mais la possi­bi­lité existe. Et Cahill aime­rait pouvoir dire qu’il est l’en­traî­neur du joueur qui a réalisé un Grand Chelem calendaire. »