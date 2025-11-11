Alors qu’il voulait prendre sa retraite en fin de saison, Darren Cahill devrait finalement rester le co‐entraîneur (avec Simone Vagnozzi) de Jannik Sinner pour au moins une saison supplémentaire. Pour Adriano Panatta, vainqueur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tennis italien, dont les propos sont relayés par Tennis365, le coach australien a une idée derrière la tête.
« J’ai mon opinion sur Cahill. Je pense qu’il reste parce qu’il croit que Sinner peut remporter le Grand Chelem calendaire. C’est extrêmement difficile : ce n’est pas un hasard si personne n’y est parvenu depuis Rod Laver (en 1969), mais la possibilité existe. Et Cahill aimerait pouvoir dire qu’il est l’entraîneur du joueur qui a réalisé un Grand Chelem calendaire. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 12:50