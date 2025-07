S’il a décroché quelques victoires sur le circuit Challenger, Stanislas Wawrinka n’a remporté qu’un seul match sur le circuit prin­cipal en 2025, à Bucarest début avril.

Battu par Alexander Shevchenko (101e mondial) au premier tour de l’ATP 250 de Gstaad en Suisse (6−3, 6–2), le Lausannois de 40 ans, désor­mais 156e mondial, n’a pas caché sa décep­tion au micro de la RTS.

« J’ai eu pas mal d’oc­ca­sions au début. Malheureusement, je n’ai pas réussi à faire le break. Je me suis mis sous pres­sion tout seul. Dès qu’on est hési­tant dans son jeu, cela devient très compliqué… On approche de toute façon de la fin d’une carrière. Je ne vais pas me trouver des excuses. Je prends 6–3 6–2… La confiance et la tête n’étaient pas là du tout »