Après Bastad la semaine dernière, Dominic Thiem confirme son retour en forme avec un nouveau quart de finale à Gstaad grâce à sa victoire contre Federico Delbonis jeudi. Actuellement 274e mondial, le vain­queur de l’US Open 2020 va conti­nuer d’en­granger des points précieux dans sa remontée au classement.

« Chaque victoire est si impor­tante en ce moment et j’ai reçu une grande énergie de mon box. Ils savaient aussi que le premier set était crucial et la clé du match. Je viens d’at­teindre les quarts de finale à Bastad et je voulais vrai­ment faire de même ici à Gstaad. J’ai gagné deux matches, ce qui signifie beau­coup pour moi en ce moment. J’ai vrai­ment besoin de ces points de clas­se­ment. Chaque victoire est très spéciale », a souligné l’Autrichien qui va affronter Juan Pablo Varillas pour une place dans le dernier carré.