Quelques semaines après avoir dévoilé son grand plan, nommé « One Vision », Andrea Gaudenzi, le patron de l’ATP, a donné un peu plus de détails sur sa réflexion au cours d’une inter­view accordée à Tennis Magazin.

« L’évolution des tour­nois du Grand Chelem au cours des 30 dernières années est fantas­tique, ils sont le sommet de notre sport. Cela conti­nuera à être le cas, bien que les tour­nois Masters 1000 soient un produit simi­laire. Regardez Indian Wells, c’est un événe­ment mixte qui dure dix jours et tout le top 100 y parti­cipe, c’est le même tirage. Toutefois, le rapport entre la popu­la­rité et l’at­ten­tion est nette­ment infé­rieur. Notre inten­tion est de renforcer le produit, mais nous n’avons pas l’am­bi­tion d’at­teindre le même niveau. J’aime l’idée que les quatre Grands Chelems soient les tour­nois les plus pres­ti­gieux, mais notre coopé­ra­tion avec eux devrait s’amé­liorer. »