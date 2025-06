Alexander Bublik a réalisé un vrai exploit ce jeudi soir en s’of­frant le numéro 1 mondial et tenant du titre, Jannik Sinner, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Halle.

Deux semaines après sa lourde défaite face à l’Italien en quarts de finale de Roland‐Garros où il avait impres­sionné les obser­va­teurs par son calme et son niveau de jeu très élevé, le Kazakh a pris une très belle revanche en s’im­po­sant en trois sets malgré la perte du premier : 3–6, 6–3, 6–4, en 2h de jeu.

Totalement injouable par séquence, notam­ment côté coup droit, l’ac­tuel 45e mondial a écoeuré le fina­liste malheu­reux de Roland‐Garros avec 15 aces et pas moins de 36 coups gagnants (contre 30 pour Sinner).

Et lorsque l’in­ter­viewer du court central alle­mand lui a demandé comment il avait fait, Bublik a résumé son tour de force avec des mots simples.

« Je ne sais pas. J’ai continué à servir. J’ai essayé d’être décisif. J’ai essayé de récu­pérer autant que possible. C’est un joueur incroyable. Je ne pensais pas pouvoir le battre. Je savais qu’en exploi­tant bien quelques occa­sions et en conti­nuant à bien servir, j’al­lais avoir plus de chances qu’à Roland‐Garros. J’ai persé­véré. J’ai essayé de retourner autant que possible et servir des aces pour que la balle ne revienne pas. Ça a vrai­ment bien marché », a déclaré celui qui affron­tera Tomas Machac pour une place dans le dernier carré.