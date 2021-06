Comme prévu, le tournoi de Halle va nous offrir de belles affiches. Avec 8 membres du top 15, cet ATP 500 a des allures de Master 1000.

Roger Federer, titré dix fois en Allemagne, est très attendu pour ses débuts sur gazon. Mais le tirage n’a pas été tendre avec le Suisse. S’il jouera un qualifié au premier tour, il pour­rait ensuite retrouver le vain­queur du duel oppo­sant Hubert Hurkacz à Félix Auger‐Aliassime, avant un poten­tiel quart contre Daniil Medvedev, tête de série numéro une et opposé à Jan‐Lennard Struff pour son entrée. Si le Maestro passe ces obstacles, une demie contre Alexander Zverev (ou pour­quoi pas Kei Nishikori ou Roberto Bautista Agut) l’at­tend. Dans le bas du tableau, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev font figure de favoris pour atteindre la finale.

Ce dernier sera opposé à son compa­triote Karen Khachanov. Côté fran­çais, Gaël Monfils, tête de série 8, défiera Lloyd Harris et Corentin Moutet fera face à David Goffin. Gilles Simon et Ugo Humbert, s’ils parviennent à passer le premier tour, pour­raient respec­ti­ve­ment retrouver Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev.