Une nouvelle fois accusé de violences conju­gales par son ex‐petite amie et mère de sa fille, Brenda Patea, quatre ans après l’af­faire Olga Sharypova, Alexander Zverev ne semble pas plus perturbé que cela.

Qualifié pour sa première finale sur l’ATP 500 de Hambourg après une victoire auto­ri­taire face au Français Arthur Fils, le local de l’étape jouera ce dimanche, en finale face au Serbe Laslo Djere, pour déjà un 20e titre en carrière, lui qui n’a plus soulevé le moindre trophée depuis sa victoire sur le Masters en novembre 2021.

« Je savais que Casper (Ruud, battu par Fils en quarts, ndlr) et moi avons des styles de jeu très diffé­rents. Casper joue avec beau­coup plus de lift et beau­coup plus haut, quelque chose qu’Arthur aime peut‐être. Je savais que je devais jouer beau­coup plus vite et de façon beau­coup plus à plat. Je l’ai bien fait aujourd’hui (samedi), je l’ai senti. C’est toujours plus beau une finale à la maison, mais au bout du compte, ce sera un match très diffi­cile et j’ai hâte de le jouer », a déclaré le natif d’Hambourg lors de la petite inter­view réalisée sur le court ce samedi.