Valentin Royer n’est vrai­ment du genre à s’enflammer.

Presque impas­sible après son petit exploit face à Andrey Rublev en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Hangzhou, en Chine, le Français de 24 ans a confirmé son excel­lente forme en se quali­fiant pour le dernier après une victoire ce dimanche face à l’Américain Tien.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur son état d’es­prit, l’ac­tuel 88e mondial a révélé s’ins­pirer d’un certain ex‐footballeur, Claude Makélélé.

« Quand je rentre sur le terrain, que ce soit un top 100, Andrey Rublev ou autre et même encore plus contre un Rublev, je me dis : rien à faire qu’il ait été 5e, je vais faire de mon mieux. Comme dirait Makélélé, Brésil ou pas Brésil, m’en bats les couilles », a déclaré celui qui affron­tera son compa­triote Corentin Moutet pour une première place en finale sur le circuit principal.