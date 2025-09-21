Valentin Royer n’est vraiment du genre à s’enflammer.
Presque impassible après son petit exploit face à Andrey Rublev en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Hangzhou, en Chine, le Français de 24 ans a confirmé son excellente forme en se qualifiant pour le dernier après une victoire ce dimanche face à l’Américain Tien.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur son état d’esprit, l’actuel 88e mondial a révélé s’inspirer d’un certain ex‐footballeur, Claude Makélélé.
« Quand je rentre sur le terrain, que ce soit un top 100, Andrey Rublev ou autre et même encore plus contre un Rublev, je me dis : rien à faire qu’il ait été 5e, je vais faire de mon mieux. Comme dirait Makélélé, Brésil ou pas Brésil, m’en bats les couilles », a déclaré celui qui affrontera son compatriote Corentin Moutet pour une première place en finale sur le circuit principal.
