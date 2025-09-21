Lors du dernier épisode de son podcast en direct de la Laver Cup où Roger Federer était d’ailleurs l’un des invités, Andy Roddick a évoqué sa dernière rencontre avec Rafael Nadal en mars dernier. Et un détail en particulier a retenu l’attention de l’Américain, lorsque Rafa a enlevé ses chaussures.
Pour rappel, l’Espagnol souffre depuis l’adolescence du syndrome de Muller‐Weiss au niveau du pied gauche, une maladie de l’os provoquant des douleurs chroniques.
« Pour que tout le monde sache à quel point les joueurs se donnent à fond pour vous et à quel point c’est difficile physiquement. Il a enlevé ses chaussures, on aurait dit qu’un animal vivait à l’intérieur de son pied. C’était dégoûtant. Je vous dirais bien d’aller voir, mais je ne souhaite ça à personne. C’est absolument dégoûtant. »
