Lors du dernier épisode de son podcast en direct de la Laver Cup où Roger Federer était d’ailleurs l’un des invités, Andy Roddick a évoqué sa dernière rencontre avec Rafael Nadal en mars dernier. Et un détail en parti­cu­lier a retenu l’at­ten­tion de l’Américain, lorsque Rafa a enlevé ses chaussures.

Pour rappel, l’Espagnol souffre depuis l’ado­les­cence du syndrome de Muller‐Weiss au niveau du pied gauche, une maladie de l’os provo­quant des douleurs chroniques.

« Pour que tout le monde sache à quel point les joueurs se donnent à fond pour vous et à quel point c’est diffi­cile physi­que­ment. Il a enlevé ses chaus­sures, on aurait dit qu’un animal vivait à l’in­té­rieur de son pied. C’était dégoû­tant. Je vous dirais bien d’aller voir, mais je ne souhaite ça à personne. C’est abso­lu­ment dégoûtant. »