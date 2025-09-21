AccueilATPAndy Roddick, sur l'état d'une partie du corps de Rafael Nadal :...
ATP

Andy Roddick, sur l’état d’une partie du corps de Rafael Nadal : « C’est abso­lu­ment dégoû­tant. On dirait qu’un animal vit à l’intérieur »

Thomas S
Par Thomas S

-

12879

Lors du dernier épisode de son podcast en direct de la Laver Cup où Roger Federer était d’ailleurs l’un des invités, Andy Roddick a évoqué sa dernière rencontre avec Rafael Nadal en mars dernier. Et un détail en parti­cu­lier a retenu l’at­ten­tion de l’Américain, lorsque Rafa a enlevé ses chaussures.

Pour rappel, l’Espagnol souffre depuis l’ado­les­cence du syndrome de Muller‐Weiss au niveau du pied gauche, une maladie de l’os provo­quant des douleurs chroniques. 

« Pour que tout le monde sache à quel point les joueurs se donnent à fond pour vous et à quel point c’est diffi­cile physi­que­ment. Il a enlevé ses chaus­sures, on aurait dit qu’un animal vivait à l’in­té­rieur de son pied. C’était dégoû­tant. Je vous dirais bien d’aller voir, mais je ne souhaite ça à personne. C’est abso­lu­ment dégoûtant. »

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 18:50

Article précédent
Andre Agassi encense l’un de ses joueurs : « Tout le monde est mort de peur quand il s’ap­prête à frapper son coup droit »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.